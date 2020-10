Italia verso il lockdown, Conte smentisce: i favorevoli e contrari alla chiusura totale (Di giovedì 29 ottobre 2020) Italia lockdown in arrivo? – Giovedì 29 ottobre 2020. Dal prossimo venerdì fino al primo dicembre Francia in blocco totale con le scuole che però resteranno aperte. L’annuncio ieri sera in diretta tv dal presidente Emmanuel Macron, che nel suo discorso alla nazione ha parlato di una brusca accelerazione del Coronavirus: «Siamo sommersi». Da qui la necessità di dare “un colpo di freno”: 36.437 i nuovi contagi di Covid 19 in Francia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino serale di Santé Publique France. Anche la Germania si appresta a farlo, anche se sembra con misure più morbide. E in Italia? Anche il nostro paese verso la chiusura ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 29 ottobre 2020)in arrivo? – Giovedì 29 ottobre 2020. Dal prossimo venerdì fino al primo dicembre Francia in bloccocon le scuole che però resteranno aperte. L’annuncio ieri sera in diretta tv dal presidente Emmanuel Macron, che nel suo discorsonazione ha parlato di una brusca accelerazione del Coronavirus: «Siamo sommersi». Da qui la necessità di dare “un colpo di freno”: 36.437 i nuovi contagi di Covid 19 in Francia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino serale di Santé Publique France. Anche la Germania si appresta a farlo, anche se sembra con misure più morbide. E in? Anche il nostro paesela...

