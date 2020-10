Italia, nuovo record contagi: sono 26.831 Crescono i tamponi, le vittime sono 217 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ancora un record per i contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: i positivi sono 26.831(mercoledì erano stati 24.991). I morti sono 217 (mercoledì erano stati 205), secondo i dati del ministero della Salute. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ancora unper ida coronavirus nelle ultime 24 ore in: i positivi26.831(mercoledì erano stati 24.991). I morti217 (mercoledì erano stati 205), secondo i dati del ministero della Salute.

LegaSalvini : #Siri: ??Un nuovo lockdown in Italia, magari di due settimane o un mese? Sarebbe un’altra decisione irrazionale. È… - ItalyMFA : Il Min @luigidimaio incontra il Ministro @Gabi_Ashkenazi. Al centro del colloquio il Processo di Pace e la firma de… - wireditalia : La macelleria Callegari di Piacenza ha debuttato online durante il lockdown. In pochi mesi il suo fatturato è salit… - SLantrade : RT @michele_geraci: Purtroppo le cose vanno malissimo. L’Italia si trova in una situazione di enorme difficoltà economica e sociale e quest… - LexieVillanelle : RT @la_kuzzo: Francia e Irlanda decidono un nuovo lockdown. La Germania ne vara uno light. Tutte e tre decidono però di tenere aperte le sc… -