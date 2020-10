Italia, Mancini: “Ragiono step dopo step, l’Europeo obiettivo concreto. Nel mio orizzonte c’è il Mondiale” (Di giovedì 29 ottobre 2020) "Non penso alla scadenza del contratto, intanto spero che il calcio torni alla normalità al più presto".Lo ha detto Roberto Mancini. Reduce dal pareggio contro l'Olanda e in attesa della sfida contro l'Estonia, il commissario tecnico della Nazionale Italiana, intervenuto ai microfoni di Sportlab, si pone degli obiettivi step dopo step: “Il primo è quello di arrivare primi nel gruppo di Nations League. A giugno avremo gli Europei e la vittoria è un obiettivo, manca da troppi anni all’Italia. Se riusciremo a migliorare nei prossimi mesi, potremmo avere delle chance di vittoria”.Nations League, Euro21 e Mondiali 2022: “Nel mio orizzonte ... Leggi su mediagol (Di giovedì 29 ottobre 2020) "Non penso alla scadenza del contratto, intanto spero che il calcio torni alla normalità al più presto".Lo ha detto Roberto. Reduce dal pareggio contro l'Olanda e in attesa della sfida contro l'Estonia, il commissario tecnico della Nazionalena, intervenuto ai microfoni di Sportlab, si pone degli obiettivi: “Il primo è quello di arrivare primi nel gruppo di Nations League. A giugno avremo gli Europei e la vittoria è un, manca da troppi anni all’. Se riusciremo a migliorare nei prossimi mesi, potremmo avere delle chance di vittoria”.Nations League, Euro21 e Mondiali 2022: “Nel mio...

