Istat, fiducia imprese ancora in recupero ma peggiora sentiment consumatori (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) – fiducia imprese ancora in recupero, mentre peggiora il sentiment dei consumatori, alle prese con la seconda ondata di pandemia di Covid-19. E’ quanto emerge dall’ultimo report dell’Istat. imprese ancora ottimiste, ma servizi restano in crisi La fiducia delle imprese è cresciuta per il quinto mese consecutivo ad ottobre, portandosi a 92,9 punti dai 91,3 precedenti, grazie al miglioramento registrato dall’industria e dal commercio al dettaglio. Ripiega invece la fiducia nei servizi di mercato, soprattutto a causa dell’andamento dei servizi turistici. In particolare, nel settore manifatturiero l’indice sale da ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 ottobre 2020) (Teleborsa) –in, mentreildei, alle prese con la seconda ondata di pandemia di Covid-19. E’ quanto emerge dall’ultimo report dell’ottimiste, ma servizi restano in crisi Ladelleè cresciuta per il quinto mese consecutivo ad ottobre, portandosi a 92,9 punti dai 91,3 precedenti, grazie al miglioramento registrato dall’industria e dal commercio al dettaglio. Ripiega invece lanei servizi di mercato, soprattutto a causa dell’andamento dei servizi turistici. In particolare, nel settore manifatturiero l’indice sale da ...

Agenzia_Ansa : #Istat, cala la fiducia dei consumatori ad ottobre, su per le imprese #ANSA - nicolettamart14 : RT @rep_economia: Istat: fiducia in calo per i consumatori e in tenuta per le imprese, ma prima dei lockdown - tvbusiness24 : I dati @istat_it mostrano segnali contrastanti in Italia sul il clima di fiducia: ad ottobre si registra un nuovo m… - fedcons : @istat_it: cala la #fiducia dei #consumatori. Sempre più pesanti le conseguenze della pandemia a cui il Governo dev… - Profilo3Marco : RT @Agenzia_Ansa: #Istat, cala la fiducia dei consumatori ad ottobre, su per le imprese #ANSA -