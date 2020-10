iPhone 12 Pro | magnetico letteralmente

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Nel 2020 Apple non si è limitata a calare un asso, ma addirittura un poker. Nell’ultimo keynote, infatti, Tim Cook e i suoi hanno mostrato ben quattro nuovi smartphone: l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12 base e l’iPhone 12 Pro e il Pro Max, in ordine di dimensioni e prestazioni. I primi a essere messi in vendita sono stati quelli al centro di questa gamma particolarmente ampia. Abbiamo provato per qualche giorno l’iPhone Pro che debutta con un nuovo design, più «spigoloso». Come da tradizione, Apple non stravolge il look del suo bestseller, ma lo fa avanzare, questa volta con un occhio verso il passato. Infatti, benché a prima vista il nuovo Pro non appaia molto differente dal precedente modello, prendendolo in mano ci si accorge che i suoi bordi tornano a essere squadrati, come nei modelli di qualche anno fa, dall’iPhone 4 al 5s. Le linee più dritte con bordi lisci e piatti conferiscono una sensazione di compattezza e robustezza. E il nuovo design migliora l’impugnatura. Le finiture, invece, sono simili a quelle dell’11 Pro: opache sul retro e luminose per i bordi. Sul davanti il vetro non sporge dai bordi e lo schermo è a filo. Ritroviamo anche due elementi distintivi della precedente generazione: sul retro, in alto a sinistra, l’alloggiamento delle tre fotocamere principali e il notch, che nasconde quella frontale.