#iorestoinSALA: sabato 31 ottobre il cinema di qualità riparte dalla rete (Di giovedì 29 ottobre 2020) Le 40 sale cinematografiche del circuito #iorestoinSALA si "riaccendono" sul web a partire dal 31 ottobre con Cosa sarà di Francesco Bruni. Il 26 ottobre 2020 è la data che ha segnato la chiusura di tutti i cinema italiani. Questa nuova interruzione, dettata dall'ultimo Dpcm, segna anche l'inizio di un nuovo assetto per il mondo dell'esercizio cinematografico. Se gli investimenti fatti per trasformare le sale in luoghi sicuri; il rigoroso rispetto dei nuovi protocolli imposti dall'emergenza sanitaria; gli sforzi intrapresi per rimettersi in gioco e scommettere su un futuro (sempre incerto) appaiano oggi più che mai sensati e necessari, il presente impone un ulteriore sforzo di consapevolezza e un ulteriore imperativo di resistenza. Ecco perché il ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 ottobre 2020) Le 40 saletografiche del circuitosi "riaccendono" sul web a partire dal 31con Cosa sarà di Francesco Bruni. Il 262020 è la data che ha segnato la chiusura di tutti iitaliani. Questa nuova interruzione, dettata dall'ultimo Dpcm, segna anche l'inizio di un nuovo assetto per il mondo dell'eserciziotografico. Se gli investimenti fatti per trasformare le sale in luoghi sicuri; il rigoroso rispetto dei nuovi protocolli imposti dall'emergenza sanitaria; gli sforzi intrapresi per rimettersi in gioco e scommettere su un futuro (sempre incerto) appaiano oggi più che mai sensati e necessari, il presente impone un ulteriore sforzo di consapevolezza e un ulteriore imperativo di resistenza. Ecco perché il ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.



Ultime Notizie dalla rete : #iorestoinSALA sabato Torna il cinema, per ora solo online: anche Udine aderisce a #iorestoinsala

Ed ecco perché torna in scena #iorestoinSALA, il circuito nazionale di sale cinematografiche ... è ora nuovamente ai blocchi di partenza: sabato 31 ottobre sarà operativo online, con un ricco ...

Sabato 31 ottobre il cinema di qualità riparte dalla rete

Il compito di aprire le danze su www.iorestoinsala.it, il 31 ottobre ... Protagonisti collegati in diretta streaming dalle stanze virtuali di Zoom saranno sabato 31 ottobre alle 20.30 Francesco Bruni ...

Ed ecco perché torna in scena #iorestoinSALA, il circuito nazionale di sale cinematografiche ... è ora nuovamente ai blocchi di partenza: sabato 31 ottobre sarà operativo online, con un ricco ...Il compito di aprire le danze su www.iorestoinsala.it, il 31 ottobre ... Protagonisti collegati in diretta streaming dalle stanze virtuali di Zoom saranno sabato 31 ottobre alle 20.30 Francesco Bruni ...