Inter, Radja Nainggolan resterà fino a giugno: via solo per offerta concreta (Di giovedì 29 ottobre 2020) Radja Nainggolan farà ancora parte dell’Inter Cercato fino all’ultimo minuto dal Cagliari nel calciomercato estivo, Radja Nainggolan è rimasto a Milano, dove al momento non sta trovando spazio. Nonostante questo il club nerazzurro, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano per calciomercato.com, non svenderà il belga. “Un altro centrocampista in bilico è Radja Nainggolan. Trattato per tutta l’estate dal Cagliari, il belga alla fine è rimasto alla corte di Conte, pur non essendo una prima e forse neanche una seconda scelta dell’allenatore”. “La Sardegna sarebbe la prima scelta del Ninja ma Zhang è stato chiaro anche dopo la chiusura del mercato estivo: chi ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 29 ottobre 2020)farà ancora parte dell’Cercatoall’ultimo minuto dal Cagliari nel calciomercato estivo,è rimasto a Milano, dove al momento non sta trovando spazio. Nonostante questo il club nerazzurro, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano per calciomercato.com, non svenderà il belga. “Un altro centrocampista in bilico è. Trattato per tutta l’estate dal Cagliari, il belga alla fine è rimasto alla corte di Conte, pur non essendo una prima e forse neanche una seconda scelta dell’allenatore”. “La Sardegna sarebbe la prima scelta del Ninja ma Zhang è stato chiaro anche dopo la chiusura del mercato estivo: chi ...

interclubpavia : TS - Inter-Parma, rilancio in vista per Radja Nainggolan? - - giuseppeguida2 : @SpudFNVPN Pure un non vedente si accorgerebbe che La Rosa dell’Inter sia costruita per un 4312. Samir Hakimi de vr… - Romain8306 : @fede9013 @Bubu_Inter gli mancavano soprattutto Eriksen e Radja per sparare da lontano - inter_versilia : RT @ArenaRosario: Il triplete è un problema... Adesso pure avere Nainggolan ed Eriksen in panchina è un problema.. Forse possiamo chiedere… - Sbrasbre : @MatteDj23 @Inter @OfficialRadja Per la maglia di Radja devi bere 16 campari e tornare a casa con le tue gambe -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Radja Inter, Radja Nainggolan negativo al tampone: è guarito dal Coronavirus Sport Fanpage Calciomercato Inter, nome nuovo in difesa | Carta Nainggolan

Ora il suo futuro potrebbe essere all’Inter che potrebbe sfruttare la carta Radja Nainggolan, da sempre il pupillo del presidente Giulini. In estate il suo trasferimento è saltato proprio nelle ultime ...

L’Inter raggiunge i 6 milioni di follower su Instagram

Traguardo importante per l’Inter. Il club nerazzurro ha raggiunto i 6 milioni di ... come è stato quello del centrocampista Radja Nainggolan.

Ora il suo futuro potrebbe essere all’Inter che potrebbe sfruttare la carta Radja Nainggolan, da sempre il pupillo del presidente Giulini. In estate il suo trasferimento è saltato proprio nelle ultime ...Traguardo importante per l’Inter. Il club nerazzurro ha raggiunto i 6 milioni di ... come è stato quello del centrocampista Radja Nainggolan.