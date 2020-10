Inter, nuova partnership con StarCasinò.sport (Di giovedì 29 ottobre 2020) StarCasinò.sport (www.starcasino.sport), piattaforma di intrattenimento sportivo parte del colosso globale Betsson Group, diventa ufficialmente Official Infotainment Partner dell’Inter. La partnership è stata formalizzata presso l’HQ nerazzurro. L’accordo con l’Inter nasce dalla volontà di StarCasinò.sport di sviluppare i propri contenuti in maniera sempre più innovativa, portando avanti iniziative ed attività esclusive per tutti i tifosi Interisti. … L'articolo Inter, nuova partnership con StarCasinò.sport è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del ... Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 29 ottobre 2020) StarCasinò.(www.starcasino.), piattaforma di intrattenimentoivo parte del colosso globale Betsson Group, diventa ufficialmente Official Infotainment Partner dell’. Laè stata formalizzata presso l’HQ nerazzurro. L’accordo con l’nasce dalla volontà di StarCasinò.di sviluppare i propri contenuti in maniera sempre più innovativa, portando avanti iniziative ed attività esclusive per tutti i tifosiisti. … L'articolocon StarCasinò.è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del ...

Inter : ?? | #UCL Mettetevi comodi e preparatevi ad una nuova saga a tinte nerazzurre. Inter #UCLegacy is coming ??? - Inter : ?? | NOVITÀ Nuovo pullman, nuova livrea e una bus cam per contenuti dedicati ?? - Inter : ?? | BUS Il nostro bus, il nostro nome. Il nostro percorso. Una nuova prospettiva, #NotForEveryone ??? - CalcioFinanza : L'#Inter sigla una nuova partnership con - interclubpavia : ??? Entra a far parte della famiglia #InterClub! Tesseramento stagione 20/21 25€ senior 10€ junior Potete compilare… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter nuova L'Inter presenta il nuovo pullman nel segno dell'innovazione Inter Official Site Maneskin: Ventanni è un inno all’inclusività (intervista)

A due anni di distanza da Il Ballo della Vita, i Maneskin torneranno il prossimo 30 ottobre con un nuovo singolo che anticipa il loro nuovo progetto discografico. Il pezzo in questione si intitola ...

Nervoso e sciupone? Sorridi Lautaro, si avvicina il rinnovo: ecco la situazione

Richiesta di 7,5 milioni, offerta di 5 a salire: balla ancora qualcosa, ma si lavora. La firma può arrivare a novembre ...

A due anni di distanza da Il Ballo della Vita, i Maneskin torneranno il prossimo 30 ottobre con un nuovo singolo che anticipa il loro nuovo progetto discografico. Il pezzo in questione si intitola ...Richiesta di 7,5 milioni, offerta di 5 a salire: balla ancora qualcosa, ma si lavora. La firma può arrivare a novembre ...