Inter, infortunio per Lukaku: risentimento muscolare agli adduttori della coscia (Di giovedì 29 ottobre 2020) Arrivano brutte notizie in casa Inter a pochi giorni dal match di Champions League contro il Real Madrid oltre alla gara di campionato in programma contro il Parma. Si è fermato Romelu Lukaku, per l'attaccante belga risentimento muscolare agli adduttori della coscia. Questa la nota del club nerazzurro: "Romelu Lukaku si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l'istituto Humanitas di Rozzano in seguito a un problema riscontrato nella gara di UEFA Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra.

