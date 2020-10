Inter, incontro con Raiola per il rinnovo di De Vrij: le ultime (Di giovedì 29 ottobre 2020) Secondo Sportitalia l’Inter sarebbe pronta a incontrare Mino Raiola per parlare del rinnovo di Stefan De Vrij L’Inter è pronta ad aprire il fascicolo relativo al rinnovo di Stefan De Vrij. Secondo Sportitalia è previsto nelle prossime ore un incontro tra i vertici nerazzurri e l’agente del giocatore Mino Raiola. L’obiettivo del summit sarà quello di adeguare l’ingaggio del giocatore e prolungare la scadenza dell’accordo coi nerazzurri rispetto all’attuale scadenza di giugno 2023. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Secondo Sportitalia l’sarebbe pronta a incontrare Minoper parlare deldi Stefan DeL’è pronta ad aprire il fascicolo relativo aldi Stefan De. Secondo Sportitalia è previsto nelle prossime ore untra i vertici nerazzurri e l’agente del giocatore Mino. L’obiettivo del summit sarà quello di adeguare l’ingaggio del giocatore e prolungare la scadenza dell’accordo coi nerazzurri rispetto all’attuale scadenza di giugno 2023. Leggi su Calcionews24.com

