Inter, Eriksen: "Gioco poco? Chiedete a Conte. Non penso alle critiche, in Italia ce ne sono tante" (Di giovedì 29 ottobre 2020) Dichiarazioni piuttosto pungenti da parte di Christian Eriksen, che ha risposto ad alcune domande durante una Q&A organizzata dalla federcalcio danese. "Perchè gioco poco? Dovete chiderlo a Conte, chiamatelo. E' una sua decisione – afferma Eriksen – Solo in pochi possono avere solo momenti alti, nel calcio ci sono tanti alti e bassi." Il centrocampista dell'Inter ha anche spiegato il suo rapporto con le critiche che riceve da tifosi e addetti ai lavori: "sono diventato bravo a non pensarci, soprattutto qui in Italia ce ne sono tante perchè tutti hanno un'opinione. Ignoro tutto il resto e mi fido solo delle persone che mi ...

