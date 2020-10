Inter, avanti tutta per il rinnovo di Lautaro Martinez: accordo vicino. I dettagli (Di giovedì 29 ottobre 2020) Inter al lavoro per il rinnovo di Lautaro Martinez Respinta l’offensiva estiva del Barcellona, in casa Inter si lavora a ritmi serrati per il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez. L’accordo tra le parti, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è sempre più vicino. “Un periodo storto di carriera va sempre messo in preventivo, solo che Lautaro non riesce ad accettarlo. Ma tornerà il sereno, non solo in campo. L’Inter infatti sta pensando di accelerare la questione rinnovo: un gesto scontato e in agenda da tempo, ma che in questo momento aiuterebbe il Toro a ricaricare le batterie ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 29 ottobre 2020)al lavoro per ildiRespinta l’offensiva estiva del Barcellona, in casasi lavora a ritmi serrati per ildi contratto di. L’tra le parti, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è sempre più. “Un periodo storto di carriera va sempre messo in preventivo, solo chenon riesce ad accettarlo. Ma tornerà il sereno, non solo in campo. L’infatti sta pensando di accelerare la questione: un gesto scontato e in agenda da tempo, ma che in questo momento aiuterebbe il Toro a ricaricare le batterie ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter avanti Ex Inter, Dalmat: 'Così Conte può andare avanti in Champions. Su Eriksen...' Calciomercato.com L’Inter va avanti pianissimo Zero gol e un pari deludente

Bloccata dallo Shakhtar: due traverse e ripresa scialba. Per Conte va bene così Non segna neanche Lukaku in casa di un’avversaria votata solo a non perdere ...

Coronavirus, la procura FIGC incontra Lotito. Lockdown in Francia: il calcio va avanti

Se invece il tampone dovesse dare ancora esito positivo, essendo passati i 21 giorni come da protocollo, l’Inter lo farà allenare da solo ... "Tutti stiamo facendo il massimo per cercare di andare ...

