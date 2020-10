Insigne, nuovo infortunio muscolare. Esce al 20esimo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Lorenzo Insigne si è di nuovo fermato per un infortunio muscolare. Era appena rientrato, a Benevento ha giocato un’ottima partita. Stasera, in Europa League, i suoi muscoli hanno resistito venti minuti dopodiché il capitano del Napoli si è arreso. Per lui un gesto di stizza a centrocampo e poi ha lasciato il campo. Al suo posto Lozano e fascia di capitano a Koulibaly. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 ottobre 2020) Lorenzosi è difermato per un. Era appena rientrato, a Benevento ha giocato un’ottima partita. Stasera, in Europa League, i suoi muscoli hanno resistito venti minuti dopodiché il capitano del Napoli si è arreso. Per lui un gesto di stizza a centrocampo e poi ha lasciato il campo. Al suo posto Lozano e fascia di capitano a Koulibaly. L'articolo ilNapolista.

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Nuovo infortunio per Insigne: ko dopo venti minuti #RealSociedadNapoli ? - areanapoliit : #Insigne, nuovo infortunio ai flessori! Il capitano si dispera e lascia il campo - leonzan75 : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? Nuovo infortunio per Insigne: ko dopo venti minuti #RealSociedadNapoli ? - NCN_it : TEGOLA NAPOLI: SI FA MALE DI NUOVO INSIGNE CLICCA QUI: - marcovarini : RT @GoalItalia: ?? #ULTIMORA ?? Nuovo infortunio per Insigne: ko dopo venti minuti #RealSociedadNapoli ? -

Al 7' primo squillo di Insigne che col destro per poco non trova la porta. Seconda grossa opportunità con Mario Rui all'11 ma il pallonetto va fuori.

