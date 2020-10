Inps | “Tenere aperti i settori essenziali durante il lockdown è costato 47mila casi e 13mila morti Con la cig persi 600 euro in busta paga”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Far marciare l’economia, anche solo nei suoi, ha un costo in termini di contagi. E quindi di. Il trade off, fotografato mese dopo mese dai dati Inail suidi Covid contratto sul posto di lavoro, è confermato da un’analisi dell’inserita nella sua XIX Relazione annuale presentata giovedì. “Mantenereilha determinato infatti, secondo l’istituto, “circaaddizionali di Covid-19 (33% di quelli registrati tra il 22 marzo ed il 4 maggio) e circa“, circa il 13% dei decessi totali per tutte le ...