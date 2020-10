Inizio novembre caldissimo | Estate di San Martino anticipata | quanto durerà

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Un solido campo di alta pressione si inizia ad insediare su tutta Italia, con meteo in definitivo miglioramento anche all’estremo Sud. Nel corso della seconda parte della settimana la presenza dell’anticiclone diventerà sempre più forte sull’Europa Centro-Meridionale e sull’Italia. La fase di stabilità atmosferica sarà accompagnata da un crescente afflusso di correnti miti nord-africane in quota, che daranno ulteriore vigore al cupolone anticiclonico. Le temperature subiranno un inevitabile progressivo aumento, con valori che supereranno le medie del periodo. Non attendiamoci però caldo anomalo o almeno non sarà così nei bassi strati in molte zone d’Italia. Il ristagno d’aria umida, come sovente accade con i forti anticicloni, favorirà foschie, nebbie e nubi basse su vallate e ...