In ricordo di "Cremino": 45 anni fa l'omicidio di Mario Zicchieri. Nessuno ha mai pagato (Di giovedì 29 ottobre 2020) Riceviamo e volentieri pubblichiamo Il pomeriggio del 29 ottobre di 45 anni fa in via Erasmo Gattamelata, al quartiere Prenestino, due ragazzi di 16 e 15 anni si trovano davanti alla sezione del Msi-Dn. Nei giorni precedenti estremisti di sinistra avevano sfondato la porta della sezione e, in attesa del fabbro per la riparazione, loro due, Mario detto "Cremino" e Marco, controllano il passaggio, mentre all'interno si tiene una riunione. Ad un certo punto, nei pressi della sezione, si ferma un'auto con tre persone a bordo. Scendono due giovani a volto scoperto con il cappotto, gli occhiali da sole e un copricapo. I due ragazzi pensano che siano altri militanti del Fronte della Gioventù, venuti da un altro quartiere. Purtroppo si sbagliano. L'assassinio di Mario ...

