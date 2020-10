In Oregon una donna vestita da clown ha annunciato il bollettino dei contagi (Di giovedì 29 ottobre 2020) La dottoressa Claire Poche, senior advisor della Oregon Health Authority, la sanità pubblica dello stato dell’ovest degli Stati Uniti, è apparsa in video truccata e vestita da clown: niente di male, se non fosse che il fine della sua comparsa era riportare gli ultimi dati della pandemia di Covid-19 in Oregon. Con un’espressione e modi estremamente seri, Poche ha annunciato che “ad oggi, ci sono stati 38.160 casi di Covid-19 in Oregon, con 390 nuovi casi segnalati oggi. Purtroppo dobbiamo segnalare tre decessi oggi, che portano il totale statale dei decessi correlati al Covid-19 a 608”. Anche un’altra consulente sanitaria, Shimi Sharief, che appare nel video si è mascherata, indossando una tuta intera di peluche di un ... Leggi su wired (Di giovedì 29 ottobre 2020) La dottoressa Claire Poche, senior advisor dellaHealth Authority, la sanità pubblica dello stato dell’ovest degli Stati Uniti, è apparsa in video truccata eda: niente di male, se non fosse che il fine della sua comparsa era riportare gli ultimi dati della pandemia di Covid-19 in. Con un’espressione e modi estremamente seri, Poche hache “ad oggi, ci sono stati 38.160 casi di Covid-19 in, con 390 nuovi casi segnalati oggi. Purtroppo dobbiamo segnalare tre decessi oggi, che portano il totale statale dei decessi correlati al Covid-19 a 608”. Anche un’altra consulente sanitaria, Shimi Sharief, che appare nel video si è mascherata, indossando una tuta intera di peluche di un ...

OREGON - Ieri, quando ho indossato la maschera e sono uscito per una passeggiata mattutina, la mia vicina mi ha salutato dalla sua veranda con un grido "sette giorni!" Niente di più. Non "buongiorno" ...

Arcimoto collabora con DHL: consegnerà 50.000 FUV

Arcimoto collabora con DHL per la consegna di FUV: l'azienda vuole produrre 50.000 veicoli e la collaborazione con DHL permetterà di effettuare le consegne.

OREGON - Ieri, quando ho indossato la maschera e sono uscito per una passeggiata mattutina, la mia vicina mi ha salutato dalla sua veranda con un grido "sette giorni!" Niente di più. Non "buongiorno" ...