In onda il fallimento di Conte e Franceschini: Maurizio Costanzo, guardate queste immagini: clamorosa sfida al Dpcm | Foto (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il Maurizio Costanzo Show non si ferma neppure davanti al Dpcm. Il segreto? Test sierologico per tutti e plexiglass. "Il pubblico della mia trasmissione prima di entrare fa il test sierologico, e così tutti gli ospiti. Fra una persona e l'altra c'è un plexiglass, e anche fra un ospite e l'altro c'è un plexiglass. Perché non fanno così anche nei teatri? - si chiede il conduttore di Canale 5, Maurizio Costanzo, in una chiara frecciatina a Giuseppe Conte e Dario Franceschini -. Possono farlo tutti. Facciano così, invece che rompere e fare polemiche!". Il giornalista ha voluto sfidare il Dpcm anti-coronavirus che prevede la chiusura, tra le altre cose, di teatri e cinema. "Certo - ...

Ruvid11 : @myrtamerlino Fallimento totale! 8 mesi per arrivare impreparati a un'onda annunciata! Incompetenza, coglionaggine… - danielepianca : @FrancescoGhire2 A Livorno sta andando in onda un fallimento pilotato!!!Ma se non vigilate e non impedite a persone… - luckygx : @DAVIDPARENZO La camorra ha interesse che il lockdown si faccia per poter rilevare attività in fallimento, assoldar… - enricoI00 : @Onda_CalabraII No ma poi il lockdown significa fallimento dell’operato delle istituzioni, perché non si è fatto ab… - nona_onda : RT @alessia_smile6: -

Ultime Notizie dalla rete : onda fallimento Coronavirus. Cirielli:“Lockdown maschera fallimento di Governo e Regione Campania, colpo mortale per l'economia” ondanews Covid, l’ondata non si ferma e il virus torna in corsia

Lecco, 29 ottobre 2020 - L’onda di piena della pandemia continua a montare in provincia di Lecco. Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati altri 182 casi di positività che dall’inizio dell’emergenza ...

Un Posto Al Sole Anticipazioni 29 ottobre 2020: Niko decisione shock! Il suo futuro è compromesso

Il fallimento del suo matrimonio e la scoperta che Susanna gli ... Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 26 al 30 ottobre 2020 Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni ...

