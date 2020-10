In Lombardia 7.339 positivi, 57 decessi Terapia intensiva +53, a Bergamo 135 casi (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sono 7.339 i positivi di giovedì 29 ottobre con un nuovo record di tamponi effettuati (42.684), per una percentuale in lieve calo, rispetto a mercoledì 28 ottobre, pari al 17,1%. I guariti e dimessi sono +804. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sono 7.339 idi giovedì 29 ottobre con un nuovo record di tamponi effettuati (42.684), per una percentuale in lieve calo, rispetto a mercoledì 28 ottobre, pari al 17,1%. I guariti e dimessi sono +804.

In Lombardia sono 7.339 i positivi con un nuovo record di tamponi effettuati (42.684), per una percentuale in lieve calo, rispetto a ieri, pari al 17,1%. I decessi 57. In Italia i nuovi contagi sono ...

