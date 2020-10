In Italia i 'Signori dello Sport' succedono a loro stessi (Di giovedì 29 ottobre 2020) AGI – La strada della legge di riforma dello sport è accidentata e la pandemia di Covid-19 rende ancor più difficile prevedere quando e come arriverà a destinazione. Se mai ci arriverà. Intanto le federazioni sportive nazionali proseguono tranquillamente, seguendo i rispettivi statuti, a rinnovare i consigli federali. Dal 5 settembre, il giorno della sesta riconferma di Paolo Barelli alla presidenza della Federnuoto (prima federazione ad andare al voto), fino ad oggi, le federazioni andate alle urne sono state dieci. Tutte hanno visto la rielezione del presidente uscente. Entro domenica 12 presidenti riconfermati Entro domenica le riconferme saranno 12: domani toccherà alla Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard con Luciano Serafica (in carica dal 2014) candidato unico e domenica 1 ... Leggi su agi (Di giovedì 29 ottobre 2020) AGI – La strada della legge di riforma dello sport è accidentata e la pandemia di Covid-19 rende ancor più difficile prevedere quando e come arriverà a destinazione. Se mai ci arriverà. Intanto le federazioni sportive nazionali proseguono tranquillamente, seguendo i rispettivi statuti, a rinnovare i consigli federali. Dal 5 settembre, il giorno della sesta riconferma di Paolo Barelli alla presidenza della Federnuoto (prima federazione ad andare al voto), fino ad oggi, le federazioni andate alle urne sono state dieci. Tutte hanno visto la rielezione del presidente uscente. Entro domenica 12 presidenti riconfermati Entro domenica le riconferme saranno 12: domani toccherà alla Federazionena Sci Nautico e Wakeboard con Luciano Serafica (in carica dal 2014) candidato unico e domenica 1 ...

In Italia i 'Signori dello Sport' succedono a loro stessi

Tutte hanno visto la rielezione del presidente uscente. Entro domenica 12 presidenti riconfermati Entro domenica le riconferme saranno 12: domani toccherà alla Federazione Italiana Sci Nautico e ...

