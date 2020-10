In Italia 10.300 posti in terapia intensiva, occupato il 22%. Boccia: “No polemiche, al lavoro per chi è in ospedale” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il picco di 199mila tamponi in un giorno, i posti in terapia intensiva “occupati al 22%”, le risorse destinate agli ospedali. Le Regioni, il ministro delle Autonomie Francesco Boccia e il commissario all’emergenza Domenico Arcuri si sono riuniti attorno a un tavolo (in video conferenza) per fare un punto sugli strumenti messi in campo finora per fronteggiare la seconda ondata del Covid-19. E per cercare di ricucire le distanze fra governo ed enti locali che nel corso delle ultime settimane si sono fatte sempre più ampie. Serve il “massimo impegno” per chi è in ospedale e per chi è malato, dunque “tutti al lavoro e senza polemiche, che nessuno capirebbe e sarebbero imperdonabili”, ha dichiarato il ministro nel corso della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il picco di 199mila tamponi in un giorno, iin“occupati al 22%”, le risorse destinate agli ospedali. Le Regioni, il ministro delle Autonomie Francescoe il commissario all’emergenza Domenico Arcuri si sono riuniti attorno a un tavolo (in video conferenza) per fare un punto sugli strumenti messi in campo finora per fronteggiare la seconda ondata del Covid-19. E per cercare di ricucire le distanze fra governo ed enti locali che nel corso delle ultime settimane si sono fatte sempre più ampie. Serve il “massimo impegno” per chi è in ospedale e per chi è malato, dunque “tutti ale senza, che nessuno capirebbe e sarebbero imperdonabili”, ha dichiarato il ministro nel corso della ...

