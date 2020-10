In Irpinia postazioni dell’Asl per i tamponi in cinque città: il via da sabato (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica che, nell’ambito delle attività di screening sul territorio provinciale, sono state attivate n. 5 postazione drive-in, nei comuni di Avella, Avellino, Ariano Irpino, Cervinara, Montella, per la somministrazione dei tamponi ai contatti stretti di casi positivi al Covid 19. Le suindicate postazioni opereranno a partire dal prossimo sabato 31 ottobre nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 8.00 alle ore 14.00 in modalità drive-in, somministrando i tamponi ai cittadini inseriti negli elenchi forniti dal Servizio di Epidemiologia e Prevenzione. La postazione drive in di Avellino sarà attiva dal lunedì al sabato, nella stessa fascia oraria, in quanto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica che, nell’ambito delle attività di screening sul territorio provinciale, sono state attivate n. 5 postazione drive-in, nei comuni di Avella, Avellino, Ariano Irpino, Cervinara, Montella, per la somministrazione deiai contatti stretti di casi positivi al Covid 19. Le suindicateopereranno a partire dal prossimo31 ottobre nei giorni di martedì, giovedì,e domenica dalle ore 8.00 alle ore 14.00 in modalità drive-in, somministrando iai cittadini inseriti negli elenchi forniti dal Servizio di Epidemiologia e Prevenzione. La postazione drive in di Avellino sarà attiva dal lunedì al, nella stessa fascia oraria, in quanto ...

