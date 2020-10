In Alto Adige da sabato bar e gelaterie dovranno restare chiusi, mentre i ristoranti potranno rimanere aperti fino alle 18 (Di giovedì 29 ottobre 2020) La provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, visto che la situazione epidemiologica legata al coronavirus è «peggiorata ulteriormente negli ultimi giorni», ha deciso di approvare una nuova ordinanza che verrà firmata dal presidente Arno Kompatscher nelle prossime ore. L’ordinanza contiene norme Leggi su ilpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) La provincia autonoma di Bolzano-, visto che la situazione epidemiologica legata al coronavirus è «peggiorata ulteriormente negli ultimi giorni», ha deciso di approvare una nuova ordinanza che verrà firmata dal presidente Arno Kompatscher nelle prossime ore. L’ordinanza contiene norme

Agenzia_Italia : L'Alto Adige fa retromarcia e chiude bar e ristoranti alle 18 - Corriere : In Alto Adige bar e ristoranti aperti fino alle 20 e alle 22, sì a cinema, teatri e impianti sci - ilpost : In Alto Adige i ristoranti potranno chiudere alle 22 e cinema e teatri potranno rimanere aperti - soleterramare : RT @ErmannoKilgore: Alto Adige, la retromarcia di Kompatscher: dopo la linea morbida, ora chiude i bar. 'Seguiamo Berlino. E ci sono i rist… - Lotus3Patrizia : RT @ilpost: In Alto Adige da sabato bar e gelaterie dovranno restare chiusi, mentre i ristoranti potranno rimanere aperti fino alle 18 http… -