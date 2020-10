Ilary Blasi criticata: gatti maltrattati (Di giovedì 29 ottobre 2020) La gatta di Ilary Blasi, Donna Paola, diventata mamma di sei gattini, è ormai una webstar. Sui social la Sphynx grigia è finita in mezzo alle discussioni degli utenti. Alcuni hanno polemizzato sul fatto che Donna Paola continui a spostare i suoi piccoli da una parte all’altra della casa, arrivando a metterli al sicuro nell’armadio di Ilary. Negli ultimi giorni, a fronte di alcune Stories postate da IlaryArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 29 ottobre 2020) La gatta di, Donna Paola, diventata mamma di seini, è ormai una webstar. Sui social la Sphynx grigia è finita in mezzo alle discussioni degli utenti. Alcuni hanno polemizzato sul fatto che Donna Paola continui a spostare i suoi piccoli da una parte all’altra della casa, arrivando a metterli al sicuro nell’armadio di. Negli ultimi giorni, a fronte di alcune Stories postate daArticolo completo: dal blog SoloDonna

madamatrash : RIDATECI ILARY BLASI PER FAVORE. #GFVIP - gioTS3 : È più facile che Signorini si trombi Ilary Blasi in diretta piuttosto che vedere la Juve vincere in Europa - Marty_P2000 : Se ci fosse stata Ilary Blasi al posto dello pseudo conduttore, Rosalinda, detta Adua, avrebbe già fatto il test di… - stylesxbae : Buongiorno, anche oggi mi manca ilary blasi #GFVIP - coIonirritabile : Ilary Blasi mandata via da #IlCollegio ma pronta per condurre L’Isola dei Famosi. -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi Ilary Blasi, i gattini neonati di Paola attirano le critiche social: «Troppo esposti» Il Messaggero Festival di Sanremo: al via le scommesse su chi presenterà la kermesse canora

Si aprono le scommesse su chi sarà la presentatrice di questa nuova edizione del Festival di Sanremo, in onda sulla Rai dal 2 al 6 marzo. Per i principali bookmakers le favorite, a quota 7.00, sono Pa ...

Grande Fratello Vip

La prima edizione è andata in onda ne 2016 e trasmessa su Canale 5 e Italia 1. i conduttori di questa versione sono stati Ilary Blasi e Alfonso Signorini, accompagnati da opinionisti che li supportano ...

