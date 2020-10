Il testo ufficiale del Decreto Ristori (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il Decreto Ristori – Dl del 28 ottobre 2020 n. 137, contenente misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 in particolare, misure di sostegno economico per le attività che hanno subito uno stop a causa delle misure anti-Covid previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 269 del 28.10.2020 ed entra in vigore da oggi 29 ottobre (il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale) e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il testo del Decreto Ristori interviene con uno stanziamento di 5,4 miliardi di euro in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il– Dl del 28 ottobre 2020 n. 137, contenente misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 in particolare, misure di sostegno economico per le attività che hanno subito uno stop a causa delle misure anti-Covid previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020, è stato pubblicato in Gazzettan. 269 del 28.10.2020 ed entra in vigore da oggi 29 ottobre (il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta) e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Ildelinterviene con uno stanziamento di 5,4 miliardi di euro in ...

