Il terrorista di Nizza è passato da Lampedusa | Salvini | Lamorgese si dimetta

(Di giovedì 29 ottobre 2020) La fragile possibilità di una tregua istituzionale tra maggioranza e opposizioni in epoca di coronavirus tramonta brutalmente appena emergono i primi dettagli sull’attentato di matrice islamica costato la vita a tre persone stamattina a. L’attentatore che urlava “Allah Akbar”; un 21enne tunisino arrivato in Francia da clandestino dopo essere sbarcato a Bari a bordo di una nave quarantena proveniente da, e da lì libero di andarsene nonostante il foglio di via ricevuto dalle autorità italiane. Il centrodestra attacca il governo chiedendo chiarimenti in Parlamento, con Matteoche invoca da subito le dimissioni della ministra Luciana.L’indiscrezione iniziale, divulgata dal deputato francese Eric Ciotti e poi ...