Il Supercar Owners Circle alla 1000 Miglia

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Ilha partecipatoper la prima volta. Nell'edizione 2020, infatti, alcuni soci di questo club esclusivo hanno guidato le loro auto attraverso la penisola italiana, seguendo lo stesso percorso delle vetture in gara. Ilè stato fondato allo scopo di creare esperienze uniche a bordo die hypercar, dando vita, anno dopo anno, a una comunità mondiale cui appartengono i più raffinati collezionisti. BakeestreetStudioIn un anno che ha visto la cancellazione di così tanti eventi dedicati all'automobile, ilOwnerha portato a termine una missione impossibile: il suo raduno ...

Le prime ad arrivare ieri mattina in Piazza del Campo sono state 70 Ferrari. Le auto hanno raggiunto Siena poco dopo le 11. Il ’Ferrari Tribute to 1000 Miglia’, insieme al Supercar Owners Circle 1000 ...La 38esima edizione della 1000miglia 2020 è arrivata a Siena. Le auto storiche della corsa più bella del mondo, dopo aver sflitato per le vie cittadine, hanno fatto tappa nella magnifica Piazza del Ca ...