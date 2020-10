Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e quello di Napoli, Luigi de Magistris, hanno (Di giovedì 29 ottobre 2020) scritto una lettera al ministro della Salute, Roberto Speranza, per chiedere chiarimenti sulle affermazioni fatte dal ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 ottobre 2020) scritto una lettera al ministro della Salute, Roberto Speranza, per chiedere chiarimenti sulle affermazioni fatte dal ...

Agenzia_Ansa : Il sindaco di #Milano, Giuseppe #Sala, e quello di #Napoli, Luigi de Magistris, chiedono chiarimenti al ministro d… - fattoquotidiano : “Salvini lo conosco, è stato mio consigliere: è inadatto a governare”, così l’ex sindaco di Milano Albertini sul le… - SalvatoreMerlo : Stamattina sul Foglio l’ex sindaco di Milano Gabriele Albertini: “La Lombardia e il virus sono cose molto serie, qu… - StateveneAcasa : RT @MilkoSichinolfi: Sala: 'Lockdown a Milano, ? Adesso no, abbiamo ancora 10-15 giorni per decidere'. Caro Sindaco, non le pare di aver f… - Vicker1972 : @fattoquotidiano Meglio isolare il Sindaco di Milano così ci libereremmo del più grande problema che ha la città -