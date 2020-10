Il rosso di Maniero costa caro | ecco la decisione del Giudice Sportivo

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – L’espulsione di Riccardo, arrivata al 33′ del secondo tempo,cara. L’attaccante ha rimediato due turni di squalifica. Laè arrivata nel pomeriggio dopo il comunicato firmato dalsalterà, dunque, le sfide con Catanzaro e Paganese. Nel prossimo weekend, l’Avellino, osserverà un turno di riposo per tornare in campo poi l’8 novembre. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Complice l'autolesionismo di Maniero, 34enne capace di beccarsi un rosso come un esordiente, ma anche di una squadra che si è smarrita nel finale, l'Avellino ha sciupato la ghiotta occasione di ...Avanti di due gol sulla Turris, a 17 minuti dal novantesimo, reti di Santaniello, al 26', e Tito, al 73',, i biancoverdi sono rimasti in dieci, dal 79', per effetto del rosso diretto rimediato da ...