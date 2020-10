Il ritorno di Cuffaro | “Rifaccio la Dc | sogno un grande centro moderato”

Leggi su dire

(Di giovedì 29 ottobre 2020) PALERMO – L’ex presidente della Regione Siciliana Toto’ Cuffaro torna a occuparsi di politica e lo fa sotto le insegne del vecchio scudocrociato, accogliendo le insistenze della Democrazia cristiana guidata da Renato Grassi che lo ha nominato commissario del partito in Sicilia. “Ho accettato l’invito che mi hanno rivolto dopo un anno di riflessione – racconta Cuffaro in un colloquio telefonico con la Dire – ma in questo momento stiamo parlando di poco più di una emozione: vedremo a cosa porterà“. Al di là delle cautele, Cuffaro parla apertamente di numeri e strategie: “Ho analizzato i risultati elettorali delle ultime Regionali e delle Comunali, sono convinto che ci sia lo spazio per far nascere una importante area moderata che puo’ crescere restando lontana dai populismi di destra e di sinistra”.