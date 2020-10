Il ritorno dei Måneskin con il nuovo singolo “Vent’anni” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Le paure, i desideri, i sogni e le incertezze tipiche dei giovani cantante con forza e vitalità. Damiano, Victoria, Thomas e Ethan, in arte i Måneskin escono con il nuovo singolo "Vent'anni" fuori dal 30 ottobre 2020. "Ho paura di lasciare al mondo soltanto denaro, che il mio nome scompaia tra quelli di tutti gli altri ma c'ho solo vent'anni" cantano i ragazzi romani che hanno le idee chiare. "E' un testo che parla della nostre esperienza, delle nostre paure, è la nostra visione dei vent'anni che portiamo alla luce a prescindere dal gap generazionale, perchè ci rivolgiamo a tutti. E' un brano che abbiamo scritto in lockdown a distanza, poi quando ci siamo rivisti, abbiamo messo insieme tutto ed è nata questa canzone" ha esordito Damiano. "Il fatto di avere molta esperienza di live alle spalle, ci ha ispirato per questo ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 29 ottobre 2020) Le paure, i desideri, i sogni e le incertezze tipiche dei giovani cantante con forza e vitalità. Damiano, Victoria, Thomas e Ethan, in arte i Måneskin escono con il"Vent'anni" fuori dal 30 ottobre 2020. "Ho paura di lasciare al mondo soltanto denaro, che il mio nome scompaia tra quelli di tutti gli altri ma c'ho solo vent'anni" cantano i ragazzi romani che hanno le idee chiare. "E' un testo che parla della nostre esperienza, delle nostre paure, è la nostra visione dei vent'anni che portiamo alla luce a prescindere dal gap generazionale, perchè ci rivolgiamo a tutti. E' un brano che abbiamo scritto in lockdown a distanza, poi quando ci siamo rivisti, abbiamo messo insieme tutto ed è nata questa canzone" ha esordito Damiano. "Il fatto di avere molta esperienza di live alle spalle, ci ha ispirato per questo ...

