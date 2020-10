Il Pit Stop tamponi di Olbia cambia sede: il percorso da seguire (Di giovedì 29 ottobre 2020) ...del referto o di certificazioni inviare una mail all'indirizzo referticovid19.Olbia@atssardegna.it ... , Visited 105 times, 105 visits today, Notizie Simili: Agci Gallura: "Uscire dall'emergenza ... Leggi su galluraoggi (Di giovedì 29 ottobre 2020) ...del referto o di certificazioni inviare una mail all'indirizzo referticovid19.@atssardegna.it ... , Visited 105 times, 105 visits today, Notizie Simili: Agci Gallura: "Uscire dall'emergenza ...

Corriere : Hamilton fora in autostrada e si fa il pit stop da solo: «Ho cambiato gomma in 1 minuto» - fisritalia : Oggi pit stop in #Toscana. Abbiamo intervistato il presidente del comitato regionale #Fisr, Mario #Tinghi: 'Nella n… - OfficinaDiMarK : RT @poche_idee: Tutti abbiamo diritto ad una parentesi, una pausa, una sorta di bolla temporanea dove rifugiarsi quando si è stanchi di tes… - roberta__m_ : RT @poche_idee: Tutti abbiamo diritto ad una parentesi, una pausa, una sorta di bolla temporanea dove rifugiarsi quando si è stanchi di tes… - stivenvox88 : RT @poche_idee: Tutti abbiamo diritto ad una parentesi, una pausa, una sorta di bolla temporanea dove rifugiarsi quando si è stanchi di tes… -

Ultime Notizie dalla rete : Pit Stop Olbia, dal 2 novembre il pit stop tamponi trasloca a Tannaule La Nuova Sardegna Olbia, dal 2 novembre il pit stop tamponi trasloca a Tannaule

OLBIA. Il pit stop tamponi della Assl di Olbia cambia sede dal 2 novembre. Da via Canova si sposta a Tannaule. La decisione è stata presa per alleggerire la pressione veicolare concentrata sul centro ...

Olbia, pit-stop tamponi cambia sede: esame a Tannaule, ecco la cartina

Olbia, 29 ottobre 2020 – Il pit-stop tamponi, dopo i problemi di traffico generati in via Canova, cambia sede e si sposta nel quartiere di Tannaule, zona Ospedale Nuovo, precisamente in via del Quarzo ...

OLBIA. Il pit stop tamponi della Assl di Olbia cambia sede dal 2 novembre. Da via Canova si sposta a Tannaule. La decisione è stata presa per alleggerire la pressione veicolare concentrata sul centro ...Olbia, 29 ottobre 2020 – Il pit-stop tamponi, dopo i problemi di traffico generati in via Canova, cambia sede e si sposta nel quartiere di Tannaule, zona Ospedale Nuovo, precisamente in via del Quarzo ...