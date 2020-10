Il piano per il lockdown in Italia dal 9 novembre, smentito dal governo?, (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il premier Conte ha definito fake news le voci che parlavano di una stretta 'imminente'. Eppure proprio oggi c'è chi fa scattare il conto alla rovescia per chiusure soft in vigore dal mese prossimo, ... Leggi su today (Di giovedì 29 ottobre 2020) Il premier Conte ha definito fake news le voci che parlavano di una stretta 'imminente'. Eppure proprio oggi c'è chi fa scattare il conto alla rovescia per chiusure soft in vigore dal mese prossimo, ...

CarloCalenda : “La sfida vinta” per la Raggi è aver presentato uno studio sullo stadio Flaminio. Non ci sono fondi o un piano di l… - marcodimaio : Oggi l’UE ha dato all’Italia 10 mld di € (di 27 totali) del piano SURE per pagare cassa integrazione e mantenere po… - CarloCalenda : Claudia, @WRicciardi è stato spolpato vivo quando ha dichiarato che ci sarebbe stata una seconda ondata. Ha present… - Deborah97527544 : @AnnaAscani Per caso sa rispondere a tutti quei ragazzi degli ist tecnici che non vi degnate nemmeno di prendere in… - ElicrinaMacrina : RT @PieraBelfanti: Covid, verso un lockdown europeo. Ecco la strategia di Bruxelles -

Ultime Notizie dalla rete : piano per Covid, Italia nello scenario 3, piano per il lockdown morbido: ipotesi nuova stretta dal 9 novembre Il Messaggero Norme anti Covid, trasgressori senza scampo. E ora scattano le multe al mercato del Piano

ANCONA - Prima la carota, ora il bastone. D’altronde, gli avvertimenti non sono bastati e nemmeno la paura del contagio dilagante è sufficiente per convincere tutti a rispettare ...

Atlantia, fumata bianca su ASPI: slitta voto scissione, offerta CDP inadeguata

(Teleborsa) - Atlantia fa slittare l'approvazione della scissione parziale di Autostrade per l'Italia, sebbene ritenga che l'offerta presentata dalla cordata capitanata da CDP sia ancora inadeguata ed ...

ANCONA - Prima la carota, ora il bastone. D’altronde, gli avvertimenti non sono bastati e nemmeno la paura del contagio dilagante è sufficiente per convincere tutti a rispettare ...(Teleborsa) - Atlantia fa slittare l'approvazione della scissione parziale di Autostrade per l'Italia, sebbene ritenga che l'offerta presentata dalla cordata capitanata da CDP sia ancora inadeguata ed ...