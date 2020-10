Il patto di Halloween | storia di una promessa e dell’anima perduta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 29 ottobre 2020), immagine realizzata dal pittore Sergio TotaroBenvenuti nell’universo narrativo di StoryLine. Con l’avvicinarsi diabbiamo deciso di dedicare il nostro racconto a questa festa dell’orrore che coinvolge grandi e piccoli. Per farlo ci siamo ispirati ad una famosa leggenda irlandese che ha segnato questa festa di tradizione anglosassone diffusasi in tutto il mondo. Una festa recentemente arrivata anche in Italia. Ildi, l’inzio “Credeva di averle viste tutte ma poi quando finì a dormire al cimitero si convinse di doverne vedere ancora di più. Si perchè l’anima di Giacomo Della Lanterna non riposava come le altre ma vagava costantemente alla ricerca della vendetta contro chi lo aveva condannato, contro chi lo aveva fatto ...