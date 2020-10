Il Paradiso delle Signore 5 anticipazioni | ROCCO e MARIA | lei prova a dichiararsi ma…

Leggi su tvsoap

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Toni cupi, ultimamente, pervadono il grande magazzino milanese: dopo la notizia della morte di Edoardo Conti, fratello di Vittorio (Alessandro Tersigni), il clima alnon è proprio dei più sereni. A rallegrare gli spiriti della fiction daily di Rai 1 penserà per fortuna il simpaticoAmato (Giancarlo Commare), conteso questa volta non da Irene (Francesca Del Fa) ePuglisi (Chiara Russo) bensì da Don Saverio (Andrea Lolli) e Armando (Pietro Genuardi): entrambi vorrebbero infatti chepartecipasse ad una gara di bici per contorispettive squadre.Leggi anche: Il Segreto: URRUTIA “tradisce” IGNACIO, ecco comeGli spoiler ci dicono dunque che si formeranno degli ...