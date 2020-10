Il Paradiso delle signore 5 | anticipazioni 30 ottobre 2020 | Adelaide preoccupata per Umberto e i suoi affari

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Il5 torna domani, venerdì 30, con una nuova puntata, su Rai1 alle 15:55, e levedonoin ansia per. Il5 torna su Rai1 venerdì 30con una nuova puntata in onda alle 15:55. Nelleè in ansia pere il perchè riguarda in qualche modo ancora una volta il Ravasi. Laura si prepara ad affrontare una giornata intensa per la presentazione ufficiale dei dolci al Circolo in occasione del cocktail per la riapertura di tutte le attività economico-finanziarie della ...