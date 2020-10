Il Milan vola anche in Europa, tris allo Sparta Praga (Di giovedì 29 ottobre 2020) MilanO (ITALPRESS) – Continua il brillante momento del Milan che al “Meazza” ha sconfitto per 3-0 lo Sparta Praga nella seconda giornata del gruppo H di Europa League. I rossoneri sono a punteggio pieno e possono guardare con fiducia ai prossimi impegni grazie a una qualità di gioco continuamente crescente e a dinamiche che sembrano sempre più fluide. Milano rossonera ancora una volta “maledetta” per lo Sparta Praga che con quella di stasera ha incassato la quarta sconfitta in quattro apparizioni a San Siro. Il Milan ha tenuto bene il controllo della sfida fin dalle prime battute e a sbloccarla ci ha pensato Diaz al 24′: l'ex Real ha iniziato di fatto l'azione andando a mettere pressione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020)O (ITALPRESS) – Continua il brillante momento delche al “Meazza” ha sconfitto per 3-0 lonella seconda giornata del gruppo H diLeague. I rossoneri sono a punteggio pieno e possono guardare con fiducia ai prossimi impegni grazie a una qualità di gioco continuamente crescente e a dinamiche che sembrano sempre più fluide.o rossonera ancora una volta “maledetta” per loche con quella di stasera ha incassato la quarta sconfitta in quattro apparizioni a San Siro. Ilha tenuto bene il controllo della sfida fin dalle prime battute e a sbloccarla ci ha pensato Diaz al 24′: l'ex Real ha iniziato di fatto l'azione andando a mettere pressione ...

SandroCurvaSud : Come vola questo MILAN ?? in testa al girone di Europa League ???? #curvasudmilano1899 #UNCUOREUNAFEDE #sempremilan… - CorriereCitta : Il Milan vola anche in Europa, tris allo Sparta Praga - Italpress : Il Milan vola anche in Europa, tris allo Sparta Praga - stefano_gatto97 : RT @tuttosport: #MilanSpartaPraga 3-0: #Diaz-#Leao-#Dalot in gol, #Pioli vola in vetta al girone ?? - tuttosport : #MilanSpartaPraga 3-0: #Diaz-#Leao-#Dalot in gol, #Pioli vola in vetta al girone ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Milan vola Il Milan vola anche in Europa, tris allo Sparta Praga Il Cittadino on line Il Milan vola anche in Europa, tris allo Sparta Praga

MILANO (ITALPRESS) – Continua il brillante momento del Milan che al “Meazza” ha sconfitto per 3-0 lo Sparta Praga nella seconda giornata del gruppo H di Europa League. I rossoneri sono a punteggio ...

Diaz, Leao e Dalot lanciano il Milan: che tris allo Sparta Praga

Alla festa rossonera non partecipa Ibrahimovic, che fallisce un calcio di rigore al 36'. Pioli vola in testa al gruppo H di Europa League a punteggio pieno dopo due partite Tags: Milan, Sparta Praga, ...

MILANO (ITALPRESS) – Continua il brillante momento del Milan che al “Meazza” ha sconfitto per 3-0 lo Sparta Praga nella seconda giornata del gruppo H di Europa League. I rossoneri sono a punteggio ...Alla festa rossonera non partecipa Ibrahimovic, che fallisce un calcio di rigore al 36'. Pioli vola in testa al gruppo H di Europa League a punteggio pieno dopo due partite Tags: Milan, Sparta Praga, ...