Il medico risponde: Il Magnesio ma cos’è? A cosa serve? Dove si trova? (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Il medico risponde” Il Magnesio ma cos’è? A cosa serve? Dove si trova? DOMANDA Professore buonasera sono Tiziano, grazie per la bella rubrica interessante, con risposte basate su un linguaggio facilmente comprensibile. Risposte molto esaustive e non telegrafiche come tante su altri giornali ecco perché mi sono soffermato sul vostro, per la professionalità ed umiltà, con la quale vi ponete. Si sente tanto parlare del Magnesio in televisione, sulle riviste, da amici, della sua grande importanza nella nostra dieta quotidiana, ma mi potrebbe gentilmente spiegare lei, cos’è in effetti in realtà questo tanto decantato Magnesio? A cosa ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Il” Ilma cos’è? Asi? DOMANDA Professore buonasera sono Tiziano, grazie per la bella rubrica interessante, con risposte basate su un linguaggio facilmente comprensibile. Risposte molto esaustive e non telegrafiche come tante su altri giornali ecco perché mi sono soffermato sul vostro, per la professionalità ed umiltà, con la quale vi ponete. Si sente tanto parlare delin televisione, sulle riviste, da amici, della sua grande importanza nella nostra dieta quotidiana, ma mi potrebbe gentilmente spiegare lei, cos’è in effetti in realtà questo tanto decantato? A...

Pippo968 : RT @AskFrancesca: Per non dimenticare #Giorgetti che risponde a #Speranza sulla necessità di mettere più fondi nella Sanità Pubblica, agos… - i8mesisters : Ricevuta ieri perché x caso ho aperto l’app. Da ieri cerco di contattare il medico che non risponde ne richiama. E… - Davidovskij : E' da ieri che sto riflettendo se sia peggio un famoso giocatore di pallone che twitta cavolate sul #Covid_19 o un… - mariasamsara01 : @RossellaRome @squopellediluna Oggi è il loro anniversario. Li ho chiamati. Mio padre ha preso un virus (spero) con… - mariasamsara01 : @lorepregliasco È terribile. Ho paura per i miei genitori e i miei parenti che vivono tutti lì. Mi ha raccontato mi… -

Ultime Notizie dalla rete : medico risponde HTTP/1.1 Server Too Busy