Il matrimonio della famosa showgirl italiana è finito (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sarebbe arrivata al capolinea la love story fra Adriana Volpe e Roberto Parli. A svelarlo è il settimanale Chi, secondo cui la conduttrice e l’imprenditore si sarebbero lasciati. “Adriana Volpe è tornata single – si legge sul magazine -. Tra la conduttrice e l’ex marito Parli l’amore è finito. Lui vive a Montecarlo e lei si divide tra il Principato, Milano e Bormio, in Valtellina, dove ama rilassarsi in compagnia della figlia”. Le voci di una crisi fra Parli e la moglie erano iniziate dopo la fine del GF Vip. L’imprenditore infatti non aveva apprezzato la vicinanza della Volpe ad Andrea Denver, anche lui concorrente del reality. Terminata l’avventura nello show di Alfonso Signorini, Adriana aveva parlato delle difficoltà del marito, ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 29 ottobre 2020) Sarebbe arrivata al capolinea la love story fra Adriana Volpe e Roberto Parli. A svelarlo è il settimanale Chi, secondo cui la conduttrice e l’imprenditore si sarebbero lasciati. “Adriana Volpe è tornata single – si legge sul magazine -. Tra la conduttrice e l’ex marito Parli l’amore è. Lui vive a Montecarlo e lei si divide tra il Principato, Milano e Bormio, in Valtellina, dove ama rilassarsi in compagniafiglia”. Le voci di una crisi fra Parli e la moglie erano iniziate dopo la fine del GF Vip. L’imprenditore infatti non aveva apprezzato la vicinanzaVolpe ad Andrea Denver, anche lui concorrente del reality. Terminata l’avventura nello show di Alfonso Signorini, Adriana aveva parlato delle difficoltà del marito, ...

