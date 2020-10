“Il lockdown ci sarà, questo è sicuro”. Massimo Galli: “Basta vedere gli ospedali…” (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Questa situazione è estremamente allarmante”. Lo ha spiegato Massimo Galli, l’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, intervenendo ad Agorà su Rai 3. “Autorizzato dalla direzione sanitaria, dico semplicemente che a ieri sera”all’ospedale Sacco di Milano “avevamo 19 pazienti intubati, 47 persone in Cpap su 300 ricoverati, ed eravamo già arrivati ad aver riempito tutto quello che avevamo ulteriormente aperto. L’ospedale a oggi ha attivato oltre 300 letti per il ricovero Covid. Abbiamo già riconvertito di tutto e di più. L’ortopedia non è più un’ortopedia, ma è un reparto Covid per capirci”. “Abbiamo già riconvertito tutto quello che si poteva riconvertire, a 30 letti al giorno, per arrivare all’attuale ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 ottobre 2020) “Questa situazione è estremamente allarmante”. Lo ha spiegato, l’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, intervenendo ad Agorà su Rai 3. “Autorizzato dalla direzione sanitaria, dico semplicemente che a ieri sera”all’ospedale Sacco di Milano “avevamo 19 pazienti intubati, 47 persone in Cpap su 300 ricoverati, ed eravamo già arrivati ad aver riempito tutto quello che avevamo ulteriormente aperto. L’ospedale a oggi ha attivato oltre 300 letti per il ricovero Covid. Abbiamo già riconvertito di tutto e di più. L’ortopedia non è più un’ortopedia, ma è un reparto Covid per capirci”. “Abbiamo già riconvertito tutto quello che si poteva riconvertire, a 30 letti al giorno, per arrivare all’attuale ...

