Il Governo è stato assolto nella prima ondata, ma adesso no (Di giovedì 29 ottobre 2020) Durante la prima ondata il covid-19 ci ha colti impreparati. Siamo stati il primo paese europeo a subirne le conseguenze. I nostri vicini ci guardavano sgomenti e sospettosi, ancora incerti se quello che accadeva fosse la conseguenza di un’italica cattiva gestione, o il segno anticipato di ciò che a breve sarebbe accaduto ovunque.La storia ci ha assolto, e i nostri vicini, chi più chi meno, hanno approfittato delle due settimane di vantaggio concesse loro per predisporre, per quanto possibile, misure di prevenzione per affrontare un nemico sconosciuto.Sei mesi dopo le parti si sono rovesciate. A inizio settembre i contagi hanno iniziato a crescere in modo esponenziale nel Regno Unito, in Francia, in Belgio, e in altri paesi. Per una volta la storia sembrava averci graziato, lasciandoci il tempo di anticipare, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) Durante lail covid-19 ci ha colti impreparati. Siamo stati il primo paese europeo a subirne le conseguenze. I nostri vicini ci guardavano sgomenti e sospettosi, ancora incerti se quello che accadeva fosse la conseguenza di un’italica cattiva gestione, o il segno anticipato di ciò che a breve sarebbe accaduto ovunque.La storia ci ha, e i nostri vicini, chi più chi meno, hanno approfittato delle due settimane di vantaggio concesse loro per predisporre, per quanto possibile, misure di prevenzione per affrontare un nemico sconosciuto.Sei mesi dopo le parti si sono rovesciate. A inizio settembre i contagi hanno iniziato a crescere in modo esponenziale nel Regno Unito, in Francia, in Belgio, e in altri paesi. Per una volta la storia sembrava averci graziato, lasciandoci il tempo di anticipare, ...

Ultime Notizie dalla rete : Governo stato Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 66 | www.governo.it Governo Covid. Sileri: “Forse numero positivi sottostimato perché si sbagliano i tempi per i tamponi”

Il viceministro della Salute: “Se i tamponi ai contatti stretti si fanno il giorno dopo che hanno avuto il contatto con un positivo quasi sicuramente i tamponi saranno tutti negativi, perché la ...

Coronavirus, Di Maio “Governo ascolti le piazze, serve responsabilità”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Paese sta attraversando una crisi senza precedenti. E’ sotto gli occhi di tutti. Una crisi pandemica, sanitaria ed economica. Di fronte a tutto questo l’obbligo di un governo è ...

