Il governo convoca commercianti e imprese. Landini: pronti a sciopero (Di giovedì 29 ottobre 2020) I 5,4 miliardi stanziati dal decreto ristori non possono bastare: è l'appello di commercianti e imprese al governo. Nel pomeriggio incontro con i ministri Gualtieri, Catalfo e Patuanelli Leggi su tg.la7 (Di giovedì 29 ottobre 2020) I 5,4 miliardi stanziati dal decreto ristori non possono bastare: è l'appello dial. Nel pomeriggio incontro con i ministri Gualtieri, Catalfo e Patuanelli

rouge2507 : Sarà anche un problema di logistica. Tonnellate di ghiaccio e super hangar. Per il vaccino 'una sfida mai vista' (… - Lorellastelle : RT @TucciTuccio: Idrossiclorochina per svuotare gli ospedali: Salvini ha la soluzione contro Covid-19, ma è una balla - TucciTuccio : Idrossiclorochina per svuotare gli ospedali: Salvini ha la soluzione contro Covid-19, ma è una balla… - ilMangla : Col #vaccino si risolve tutto? Purtroppo no, a giudicare anche solo da come funziona l’ARRIVO dei flaconi. È lo st… - linasimonetti49 : RT @mattiafeltri: Tonnellate di ghiaccio e super hangar. Per il vaccino 'una sfida mai vista' (di C. Paudice) -

Ultime Notizie dalla rete : governo convoca Whirlpool Napoli, Conte convoca l'azienda: «Massima premura del governo». Ma la... Il Mattino Covid: in corso vertice Boccia-Arcuri-Regioni

E' in corso la riunione operativa convocata dal ministro delle Autonomie Francesco Boccia con il commissario Domenico Arcuri e i presidenti delle Regioni su test, terapie intensive e risorse delle ret ...

Ciriani-Zanolin, prima sfida sull’evento di oggi in piazza

Il sindaco: «Manifestazione per sensibilizzare il governo a cambiare il Dpcm» Il contendente: «Le istituzioni non rispondono in piazza, ma con atti concreti» ...

E' in corso la riunione operativa convocata dal ministro delle Autonomie Francesco Boccia con il commissario Domenico Arcuri e i presidenti delle Regioni su test, terapie intensive e risorse delle ret ...Il sindaco: «Manifestazione per sensibilizzare il governo a cambiare il Dpcm» Il contendente: «Le istituzioni non rispondono in piazza, ma con atti concreti» ...