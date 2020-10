Il governo ascolti le piazze La lettera di Di Maio 

Leggi su agi

(Di giovedì 29 ottobre 2020) AGI - Dopo aver "scelto di rimanere in silenzio per qualche giorno", il ministro degli Esteri Luigi Di Maio scrive unaa la Repubblica per dire che "il Paese sta attraversando una crisi senza precedenti" e "sotto gli occhi di tutti" e che al tempo stesso è "una crisi pandemica, sanitaria ed economica" che sta suscitando "proteste ovunque, non solo in Italia". Cosicché "le persone scendono in strada", constata Di Maio, perché "c'è rabbia, incredulità, sofferenza. È naturale. Sono stati d'animo figli dell'incertezza". Secondo il capo della diplomazia italiana, "l'obbligo di unè quello di reagire e di ascoltare, ma soprattutto è quello di assumersi le proprie responsabilità" e "i vandali vanno fermati, ma levanno ascoltate" in quanto sono "un segnale ...