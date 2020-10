Il giudice Mastelloni | «Gli incidenti di piazza per il Covid mi hanno ricordato i Nap | il terrorismo anni 70»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Su La Stampa c’è un’interessante intervista alnapoletano Carlodefinito così: “una lunga carriera di inquirente alle spalle, prima alle prese colrosso, poi con gli scenari internazionali”. Nell’intervista, firmata da Francesco Grignetti, ha rivisto un clima sembrava dimenticato ma che lui ricorda benissimo. «Mi è sembrato di vedere un film in bianco e nero. Anche se la storia non si ripete mai, non possiamo dimenticare i precedenti di quando la piccola delinquenza si politicizzò, e dalle devastazioni si arrivò al».ricorda i Nap (Nuclei armati proletari) e giustamente dice: “La loro è una storia poco conosciuta”. Nacquero dall’incontro tra ...