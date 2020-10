Il Festival Internazionale di danza contemporanea a Velletri si sposta in streaming: appuntamento sabato 31 ottobre (Di giovedì 29 ottobre 2020) A causa delle restrizioni introdotte dal nuovo DPCM, lo spettacolo La conoscenza della non conoscenza della danzatrice e coreografa di fama Internazionale Adriana Borriello sarà chiuso al pubblico e verrà trasmesso il 31 ottobre alle ore 21 in streaming sui social media di Paesaggi del Corpo Festival Internazionale danza contemporanea, in diretta dal Teatro Artemisio Gian Maria Volonté di Velletri. Adriana Borriello, fondatrice dell’omonima compagnia, si esibirà insieme a Rossana Damiani ne La conoscenza della non conoscenza, performance, prodotta dall’Associazione Culturale Atacama Onlus, che dipana il proprio filo del discorso nell’alternanza tra verbo e corpo, scivolando, saltellando, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 ottobre 2020) A causa delle restrizioni introdotte dal nuovo DPCM, lo spettacolo La conoscenza della non conoscenza dellatrice e coreografa di famaAdriana Borriello sarà chiuso al pubblico e verrà trasmesso il 31alle ore 21 insui social media di Paesaggi del Corpo, in diretta dal Teatro Artemisio Gian Maria Volonté di. Adriana Borriello, fondatrice dell’omonima compagnia, si esibirà insieme a Rossana Damiani ne La conoscenza della non conoscenza, performance, prodotta dall’Associazione Culturale Atacama Onlus, che dipana il proprio filo del discorso nell’alternanza tra verbo e corpo, scivolando, saltellando, ...

