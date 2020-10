Il famoso conduttore italiano racconta la sua lotta in Ospedale

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Tutte le sue foto a fine articolo. “Cari amici dopo giorni ho deciso di mettervi al corrente di quello che mi e successo e che sto vivendo. Credo che ve lo meritiate per tutto l’affetto e l’amore che mi regalate sempre. Il minimo che posso fare è contraccambiare con la verità. Ho preso il Covid e anche bello pesante, con la polmonite”, è un appello disperato ma necessario quello fatto da.. Gianfranco Monti nelle ultime ore. “Accendi la tv e non immagini che possa succedere a te, e invece non è così. Sto dalle 14 alle 16 ore attaccato ad una maschera chiusa con l’ossigeno dentro fisso. Con la testa che lavora, pensa, si svuota, piango, molto spesso, ma non va bene perché non fa figo”. (Continua..) Gianfranco Monti (speaker radiofonico,tv, tifoso della Fiorentina ...