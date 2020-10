Il Covid, l’Ue e la faticosa ricerca di una strategia comune (Di giovedì 29 ottobre 2020) C’è poca attenzione sulla videoconferenza informale incentrata sul Covid convocata dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel per oggi 29 ottobre 2020. I Capi di Stato o di governo dell’Unione europea (Ue) discuteranno della necessità di intensificare lo sforzo collettivo per combattere la pandemia. Alla vigilia della riunione, Francia e Germania hanno varato restrizioni molto più drastiche di quelle italiane. In Francia, chiusi i bar e i ristoranti, le scuole restano aperte ma gli spostamenti tra regioni sono vietati. Si potrà uscire solo per fare la spesa, portare assistenza o per motivi di salute. In Germania, chiusi i ristoranti, i bar, i teatri, i cinema, le palestre. I negozi restano aperti ma solo se garantiscono la presenza di una persona massimo ogni 10 metri quadrati. Pochi giorni dopo, il 4 novembre, si ... Leggi su formiche (Di giovedì 29 ottobre 2020) C’è poca attenzione sulla videoconferenza informale incentrata sulconvocata dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel per oggi 29 ottobre 2020. I Capi di Stato o di governo dell’Unione europea (Ue) discuteranno della necessità di intensificare lo sforzo collettivo per combattere la pandemia. Alla vigilia della riunione, Francia e Germania hanno varato restrizioni molto più drastiche di quelle italiane. In Francia, chiusi i bar e i ristoranti, le scuole restano aperte ma gli spostamenti tra regioni sono vietati. Si potrà uscire solo per fare la spesa, portare assistenza o per motivi di salute. In Germania, chiusi i ristoranti, i bar, i teatri, i cinema, le palestre. I negozi restano aperti ma solo se garantiscono la presenza di una persona massimo ogni 10 metri quadrati. Pochi giorni dopo, il 4 novembre, si ...

