Il Covid ha trasformato il Paese in una pentola che bolle. Ma la violenza va condannata sempre (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ogni giorno un bollettino di guerra: un elenco sempre più pesante di persone contagiate, ricoverate, intubate, morte per effetto del Covid. Poi l’economia in crisi: licenziamenti; fatturati al minimo; cassa integrazione e altre doverose indennità in crescita esponenziale; onerosi bonus sociali per poter tirare avanti; debito pubblico faraonico; Pil in caduta verticale; povertà diffusa. Conseguenza di tutto ciò è l’insorgere in ciascuno di noi di forme anche gravi di preoccupazione, ansia, paura e insicurezza. Con l’aggravante di alcune disinvolte analisi politiche che invece di governare il disagio cercano irresponsabilmente di fomentarlo. Ed ecco alla fine una miscela a rischio esplosione, una pentola in ebollizione dalla quale l’acqua ha preso a tracimare. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ogni giorno unttino di guerra: un elencopiù pesante di persone contagiate, ricoverate, intubate, morte per effetto del. Poi l’economia in crisi: licenziamenti; fatturati al minimo; cassa integrazione e altre doverose indennità in crescita esponenziale; onerosi bonus sociali per poter tirare avanti; debito pubblico faraonico; Pil in caduta verticale; povertà diffusa. Conseguenza di tutto ciò è l’insorgere in ciascuno di noi di forme anche gravi di preoccupazione, ansia, paura e insicurezza. Con l’aggravante di alcune disinvolte analisi politiche che invece di governare il disagio cercano irresponsabilmente di fomentarlo. Ed ecco alla fine una miscela a rischio esplosione, unain ebollizione dalla quale l’acqua ha preso a tracimare. ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid trasformato Emergenza contagi: all'Annunziata Geriatria trasformato in reparto Covid Ecodellojonio MANDURIA - Il 'Giannuzzi' trasformato in ospedale Covid? Il gruppo Progressista chiede al sindaco Pecoraro di intervenire

«Il fronte unito dei Progressisti chiede al sindaco, come massima autorità garante della sanità pubblica di prendere posizione nel non consentire che ciò accada, facendosi travolgere dall’emergenza ...

Il San Giovanni Bosco di Napoli diventa ospedale Covid

È di questa mattina la nuova disposizione arrivata dalla Direzione generale della Asl Napoli 1 Centro che trasforma il presidio ospedaliero delle Doganella in Ospedale Covid. Da oggi tutta l’attività ...

