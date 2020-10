Il Covid colpisce l’area Nord di Napoli: sfiorati mille contagi ad Arzano, 826 a Giugliano e 512 a Casoria (Di giovedì 29 ottobre 2020) Continua l’aumento dei positivi in provincia di Napoli. L’andamento dei contagi preoccupa soprattutto l’area Nord di Napoli, dove i casi sono in netta crescita. Poco fa, l’Asl Napoli 2 Nord ha pubblicato un report che fotografa la situazione attuale nei comuni di cui è competente territorialmente. Il Covid colpisce l’area Nord di Napoli: i dati … L'articolo Il Covid colpisce l’area Nord di Napoli: sfiorati mille contagi ad Arzano, 826 a Giugliano e 512 a Casoria Teleclubitalia notizie da ... Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 29 ottobre 2020) Continua l’aumento dei positivi in provincia di. L’andamento deipreoccupa soprattutto l’areadi, dove i casi sono in netta crescita. Poco fa, l’Aslha pubblicato un report che fotografa la situazione attuale nei comuni di cui è competente territorialmente. Ill’areadi: i dati … L'articolo Ill’areadiad, 826 ae 512 aTeleclubitalia notizie da ...

lucianonobili : Il lockdown della #cultura è una scelta profondamente sbagliata, la chiusura di #cinema e #teatri - alla quale come… - Milena26644560 : Mentre il covid colpisce nel corpo il potere mal gestito ci colpisce nell’anima e prova a sottrarci cultura arte confronto vita - mrguasco : RT @Stocca64: #Bonafede colpisce ancora? Per risolvere il problema del #Covid nelle carceri, vuol mandare a casa fino a 5000 #detenuti. 7 m… - PescaraAndrea1 : @giuseppe_masala @selinapersonal Chi avesse dei dubbi che il Covid non colpisce solo i polmoni, ma soprattutto la testa è servito - Mau_Zaccaria : RT @Stocca64: #Bonafede colpisce ancora? Per risolvere il problema del #Covid nelle carceri, vuol mandare a casa fino a 5000 #detenuti. 7 m… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid colpisce Il Covid colpisce Lillo e Gerry Scotti: “Il virus c’è e mena forte!” FM-world Il Covid dilaga: sei morti e 482 nuovi positivi. Teramo ancora la più colpita con 196 casi. Allarme focolai

Un'altra giornata nera do un ottobre che termina nel segno dell'esplosiobe dei contagi da coronavirus. In Abruzzo, idati aggiornati al 29 ottobre, fanno registrata 482 ...

Coronavirus, 187 nuovi positivi in Irpinia: 52 comuni colpiti, 39 casi ad Avellino

Quasi duemila tamponi effettuati e analizzati (1960 per l’esattezza) e 187 persone contagiate dal Covid-19. Restano alti i numeri in Irpinia, ma si registrano meno positivi rispetto a ieri (247, recor ...

Un'altra giornata nera do un ottobre che termina nel segno dell'esplosiobe dei contagi da coronavirus. In Abruzzo, idati aggiornati al 29 ottobre, fanno registrata 482 ...Quasi duemila tamponi effettuati e analizzati (1960 per l’esattezza) e 187 persone contagiate dal Covid-19. Restano alti i numeri in Irpinia, ma si registrano meno positivi rispetto a ieri (247, recor ...