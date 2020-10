Il Covid-19 nelle carceri, l’allarme del Garante dei detenuti (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Samuele Ciambriello, Garante regionale dei diritti dei detenuti lancia un allarme sulle condizioni delle carceri in Campania. “Più di venti contagiati tra agenti di polizia penitenzia, operatori socio-sanitari, dirigenti, e una decina di detenuti” – spiega il Garante. Attualmente la popolazione carceraria nell’istituto penitenziario di Poggioreale, il più grande d’Europa, supera di circa 524 detenuti il numero totale dei posti letto della struttura. 2.095 è il numero di detenuti ospitati nella struttura napoletana, a fronte dei 1.571 posti letto disponibili. A certificarlo è il Ministero della Giustizia. La pressione sulla struttura era leggermente migliorata nei mesi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Samuele Ciambriello,regionale dei diritti deilancia un allarme sulle condizioni dellein Campania. “Più di venti contagiati tra agenti di polizia penitenzia, operatori socio-sanitari, dirigenti, e una decina di” – spiega il. Attualmente la popolazione carceraria nell’istituto penitenziario di Poggioreale, il più grande d’Europa, supera di circa 524il numero totale dei posti letto della struttura. 2.095 è il numero diospitati nella struttura napoletana, a fronte dei 1.571 posti letto disponibili. A certificarlo è il Ministero della Giustizia. La pressione sulla struttura era leggermente migliorata nei mesi ...

